Zampata di Mancuso, blitz in extremis del Palermo ad Ascoli e terza vittoria di fila

Terza vittoria consecutiva in campionato per il Palermo di Eugenio Corini: ad Ascoli i rosanero vincono nel finale 1-0, grazie alla rete al 92' firmata da Leonardo Mancuso. Una zampata fondamentale quella del numero 7, sugli sviluppi di calcio d'angolo, quando tutto lasciava presagire un pareggio a reti bianche. Un successo fondamentale, soprattutto per far crescere l'autostima del gruppo rosanero: la squadra di Corini ha dieci punti in classifica, con una partita da recuperare.

Un incontro complicato con poche vere emozioni, grazie all'ottimo lavoro svolto dal centrocampo dell'Ascoli, abile e puntuale nel chiudere le linee di passaggio e a concedere poco alla costruzione della manovra offensiva avversaria. Il Palermo, dal canto suo, ha confermato la propria solidità in difesa.

Le formazioni iniziali

Corini conferma a centrocampo Stulac insieme a Segre ed Henderson, in attacco con capitan Brunori ci sono Di Francesco (alla prima da titolare) e Di Mariano.

I rosanero iniziano bene la partita, con ordine e qualità in mezzo al campo: è sempre Stulac a tessere le trame della squadra di Corini. Alle soglie del quarto d’ora ghiotta chance, di testa, per Aurelio: Viviano è bravissimo a deviare in calcio d’angolo. La squadra di Viali mette grande intensità e atletismo in campo, con chiusure del fraseggio avversario rapide e puntuali. L’Ascoli risponde al 33’ con un destro impreciso di Milanese da buona posizione. Poco dopo Dionisi assegna calcio di rigore ai rosanero: Bayeye interviene su Di Francesco e per il direttore di gara non ci sono dubbi. Il Var, però, richiama l’arbitro al monitor e la decisione iniziale viene così revocata: nessun contatto tra il terzino e il piede del rosanero. Il primo tempo, piuttosto equilibrato, si conclude senza reti.

I cambi del secondo tempo

Dopo dieci minuti dall’avvio della ripresa Viali inserisce Caligara e Nestorovski, nel tentativo di intensificare la propria manovra offensiva. Manovra dei padroni di casa che, effettivamente, si fa più avvolgente: il Palermo fa fatica nel trovare varchi liberi. Corini effettua allora un triplo cambio: dentro Mancuso, Gomes e Lund, al posto di Di Francesco, Henderson ed Aurelio. Poco dopo Brunori, con un tiro rasoterra angolato, sfiora la rete del vantaggio. Mancuso ci prova di testa, su buon cross di Lund. A meno di dieci minuti dalla fine Corini inserisce Soleri e Coulibaly, al posto di Brunori e Segre. I rosanero provano a costruire, soprattutto lungo la catena di destra. Al 92’, sugli sviluppi di calcio d’angolo, ecco la rete del Palermo: la zampata di Mancuso porta in vantaggio i rosanero. Nel finale non accade più nulla di rilevante, la squadra di Corini resiste e porta a casa tre punti d'oro.

Tabellino e pagelle

ASCOLI (4-3-2-1): Viviano 6; Bayeye 6,5, Bellusci 6, Quaranta 6, Giovane 6,5; Gnahoré 6 (92’ Millico sv), Di Tacchio 6 (73’ Masini 6), Milanese 6 (73’ Falzerano 6); Manzari 6 (55’ Caligara 6,5), Rodriguez 6 (55’ Nestorovski 6); Mendes 6.

Allenatore: Viali 6.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli 6; Mateju 6,5, Lucioni 6, Ceccaroni 6,5, Aurelio 6 (65’ Lund 6); Henderson 5,5 (65’ Gomes 5,5), Stulac 6, Segre 6,5 (82’ Coulibaly 5,5); Di Mariano 6, Brunori 6 (82’ Soleri sv), Di Francesco 6 (65’ Mancuso 7).

Allenatore: Corini 6,5.

Arbitro: Dionisi (L’Aquila) 5,5.

Reti: 92’ Mancuso.

Ammoniti: 24’ Aurelio, 38’ Viali per proteste, 89’ Coulibaly.