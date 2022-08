Palermo, anticipi e posticipi dalla 4^ alla 6^ giornata: sabato 17 settembre la rivincita col Frosinone

La Lega Serie B ha diramato il programma gare della quarta, quinta e sesta giornata di campionato: in questi tre turni il Palermo sarà impegnato rispettivamente nella sfida esterna contro la Reggina, nella gara in programma al "Barbera" contro il Genoa e infine ancora fuori casa contro il Frosinone in quella che sarà la rivincita per una delle delusioni più cocenti della storia recente rosanero, la finale di ritorno dei playoff 2018, segnata dal lancio dei palloni in campo da parte di alcuni componenti della panchina ciociara.

Il Palermo giocherà le due partite fuori casa sabato pomeriggio alle 14. La sfida contro il Genoa, a cinque anni dall'ultimo incrocio tra le due compagini, si giocherà invece nell'anticipo serale in programma venerdì 9 settembre alle 20.45. Qui sotto la panoramica completa.

4a giornata

Venerdì 2 settembre: ore 20.30

Cagliari Modena

Sabato 3 settembre: ore 14

Ascoli – Cittadella

Bari- Spal

Brescia-Perugia

Frosinone-Como

Reggina-Palermo

Ternana-Cosenza

Venezia-Benevento

Sabato 3 settembre ore 16.15

Genoa-Parma

Domenica 4 settembre ore 16.15

Südtirol-Pisa

5a giornata

Venerdì 9 settembre: ore 20.30

Palermo-Genoa

Sabato 10 settembre: ore 14

Benevento-Cagliari

Cittadella-Frosinone

Como-Südtirol

Cosenza-Bari

Modena-Brescia

Parma-Ternana

Pisa-Reggina

Sabato 10 settembre: ore 16:15

Perugia-Ascoli

Domenica 11 settembre: ore 16.15

Spal-Venezia

6a giornata

Venerdì 16 settembre: ore 20.30

Brescia - Benevento

Sabato 17 settembre: ore 14

Ascoli-Parma

Cagliari-Bari

Como-Spal

Frosinone-Palermo

Reggina-Cittadella

Südtirol-Cosenza

Venezia-Pisa

Sabato 17 settembre: ore 16.15

Genoa-Modena

Domenica 18 settembre: ore 16.15

Ternana Perugia