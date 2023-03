Un attaccante palermitano in Nazionale: Mancini pensa a Compagno per le qualificazioni all'Europeo

Un altro attaccante palermitano in Nazionale dopo Totò Schillaci? A distanza di oltre 30 anni è il momento di Andrea Compagno. Potrebbe essere lui il grimaldello offensivo dell’Italia per la doppia sfida di qualificazione agli Europei contro Inghilterra (23 marzo) e Malta (giorno 26). La punta dello Steaua, che segna a raffica in Romania (quest’anno per lui 12 gol in 22 partite tra campionato ed Europa League), sarebbe stata inserita nella lista preliminare di Mancini.

La conferma indiretta è arrivata da Mihai Stoica, direttore generale dello storico club, che ha raccontato alla stampa locale la sua reazione dopo aver letto la mail della federazione: "Raramente mi emoziono, ma è bello avere la nazionale campione d’Europa che convoca un tuo giocatore".

Andrea Compagno è figlio di Rosario Compagno, ex difensore del Palermo. E' un attaccante forte fisicamente (è alto 1.94), capelli lunghi, bravo di testa e abile nel gioco di sponda. Lo chiamano El Matador per quella vaga somiglianza con Cavani. E' nato a Palermo nell'aprile del 1996. Dopo aver mosso i primi passi nelle giovanili della squadra della sua città, è passato al Catania, dove ha militato in massimo nella Primavera e al Due Torri, nella serie D siciliana, quindi è emigrato al Nord. Piemonte, per l'esattezza: Pinerolo, Argentina, Borgosesia. Poi la Sardegna, con un breve trascorso a Nuoro, quindi San Marino con l'approdo al Tre Fiori, dove è letteralmente esploso con 30 gol in 32 partite.

La consacrazione in Romania. Arrivato a Craiova nel 2020, ha fatto scalpore per essere stato l’attaccante italiano con più gol all’attivo nel 2022. Lo scorso 29 agosto è passato allo Steaua Bucarest con cui ha esordito anche in Europa League. Una settimana fa Andrea Compagno raccontava alla Gazzetta dello Sport: "In Italia guadagnavo 400 euro al mese e andavo a fare la spesa con la calcolatrice”. Ma la favola del bomber palermitano non è finita. La Nazionale lo attende.