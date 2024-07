Il Palermo di Dionisi prosegue la preparazione a Livigno, dove anche l’attaccante francese Henry è arrivato: a breve l’affare verrà ufficializzato dal club di viale del Fante. In Valtellina i rosanero lavorano intensamente, l’obiettivo è mettere quanta più benzina possibile sulle gambe. Dopo il primo test amichevole contro la Rappresentativa Sondrio, i rosa torneranno in campo mercoledì contro il Rapperswil, squadra che milita nella Promotion League svizzera. Un test amichevole importante, poi, verrà disputato sabato 20 luglio: la squadra di Dionisi sfiderà il Monza a Temù.

L’amichevole sarà trasmessa in diretta tv su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre e in versione HD sul canale 560). La gara sarà visibile anche sulla app di Sportitalia, scaricabile per dispositivi IOS, Android e anche con Google Chromecast.

Una buona notizia per tutti i tifosi rosanero, che potranno seguire concretamente i passi in avanti fatti dalla squadra di Dionisi. Contro la formazione di Nesta il penultimo test, prima di volare in Inghilterra: a Manchester i rosanero sosteranno l'ultima parte del ritiro. Il 3 agosto la squadra di Dionisi giocherà contro l'Oxford United.