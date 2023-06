Gli allievi del Città di Carini volano a Catanzaro, 19 i giocatori convocati per il torneo Perla dello Ionio

Gli allievi dell'Asd Città di Carini volano a Catanzaro per partecipare al torneo Perla dello Ionio, giunto quest'anno all'ottava edizione.

I ragazzi, guidati da mister Paolo Calafiore (coadiuvato da Alessio Quaranta), in campo da oggi a domenica al centro federale della Figc di Catanzaro, affronteranno nel loro girone i pari età di San Severo, Real Terlizzi e Frosinone. La compagine carinese è formata da 15 elementi del 2006, tre del 2007 e un 2008: 19 calciatori in totale, alcuni dei quali - come i gemelli Prestigiacomo, Di Stefano, Chianello e Manno (tutti classe 2006) - hanno già esordito nella prima squadra, che milita nel campionato di Promozione.

Questa la rosa dei calciatori convocata dall'allenatore Calafiore, allievo del boemo Zeman: Alessandro Trezza (portiere), Marco Lorelo (portiere), Danilo Catalano (difensore), Gabriele Chiarello (difensore), Davide Prestigiacomo (difensore), Eros Scafiddi (difensore), Giordano Antonino (difensore), Vincenzo Cinà (difensore), Giulio Scramuzza (difensore), Ugo Giacopino (centrocampista), Giuseppe Prestigiacomo (centrocampista), Giancarlo Calaiò (centrocampista), Rocco Billeci (centrocampista), Francesco Amato (centrocampista), Michele Manno (attaccante), Daniel Tantillo (attaccante), Simone D'Amico (attaccante), Giacchino Di Stefano (attacante), Alessandro Urso (attaccante).