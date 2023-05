VIDEO | Mirri canta coi tifosi, i giocatori lanciano palloni in tribuna: in 3 mila per caricare il Palermo prima di Cagliari

Grande entusiasmo al Barbera per l’allenamento a porte aperte dei rosanero terminato con una partitella contro l’Under 17 terminata 12-0. Dalla tribuna cori e bandiere al vento, il presidente si è concesso ai fan con selfie e autografi. Si è rivisto in campo Leo Stulac: potrebbe essere convocato per la trasferta di sabato