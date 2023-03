Palermo, si ferma nuovamente Marconi: verso il forfait nel match contro il Cittadella

E' proseguita questo pomeriggio la preparazione del Palermo a Boccadifalco. I rosanero hanno svolto un lavoro di attivazione e torello, un'esercitazione tattica sulla fase difensiva, palle inattive contro e lavori specifici a tema.

Ivan Marconi, che aveva iniziato il lavoro in gruppo, ha terminato in via precauzionale l'allenamento in anticipo rispetto al resto della squadra. Il difensore ex Monza ha preso parte al blocco dedicato al riscaldamento ma nelle battute iniziali dell'esercitazione tattica ha interrotto la seduta ed è rientrato negli spogliatoi. Difficilmente il calciatore potrà essere in campo al Tombolato nel match di sabato pomeriggio contro il Cittadella. Al suo posto giocherà Davide Bettella, con Mateju e Nedelcearu.

Jeremie Broh, invece, è stato sottoposto ad un esame radiografico al Policlinico di Palermo che ha escluso lesioni ossee. Il centrocampista ha proseguito il lavoro con i fisioterapisti.

Per la gara contro i veneti, sul fronte d'attacco salgono nuovamente le quotazioni di Edoardo Soleri: il giocatore potrebbe partire titolare in coppia con capitan Brunori. La sua prova contro il Pisa è stata positiva e Corini potrebbe affidarsi nuovamente a lui. L'alternativa, su cui continua a riflettere il Genio, resta Gennaro Tutino. Sulla corsia di sinistra si profila un ballottaggio tra il rientrante Sala e il giovane Aurelio: leggermente più defilato Masciangelo. In mezzo al campo probabile impiego dal primo minuto per Gomes, in cabina di regia al posto di Damiani, con Saric e Verre ai lati.

Intanto, la società rosanero ha comunicato di aver prolungato il contratto di Nicola Valente.

Il centrocampista si è legato al club di viale del Fante fino al 30 giugno 2024.