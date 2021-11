Resuttana San Lorenzo, pari a reti bianche ad Alcamo, Chinnici: "Partita tirata, alla fine è un buon punto"

Pomeriggio agrodolce quello vissuto sabato ad Alcamo dalla capolista Resuttana San Lorenzo: contro l’ostica compagine trapanese i nerorosa infatti non vanno oltre lo 0-0, anche se a dispetto del risultato non sono mancate le emozioni. La squadra palermitana aveva già in partenza trovato lo squillo giusto con un colpo di testa di capitan Clemente sugli sviluppi di una punizione da posizione defilata ma il guardalinee ha annullato per un fuorigioco dubbio.

Nella ripresa la squadra allenata da mister Tarantino è cominciata a diventare sempre più pericolosa con il passare dei minuti, rischiando a sua volta di trovare i gol vittoria: i bei tentativi a giro dalla distanza di Di Giuseppe e Faraci sono stati frustrati dai legni. Il Resuttana San Lorenzo in virtù di questo risultato resta in testa alla classifica del girone A di Promozione ma il Gangi, prossimo avversario in uno scontro diretto ad altissima quota, adesso è distante solo una lunghezza.

Il tecnico nerorosa Filippo Chinnici ha commentato telegraficamente la gara mostrandosi soddisfatto: “Partita molto tirata con due squadre - afferma a PalermoToday che hanno dato tutto. Un pareggio che comunque muove la classifica e ci fa mantenere il primato. Il rammarico è su un gol annullato per un presunto fuorigioco che visto dalle immagini doveva essere valido, ma gli errori vengono commessi sia da noi che dagli arbitri e quindi prendiamo questo punto positivo. C'è da fare i complimenti a tutti e 22 ragazzi in campo che hanno dato spettacolo anche se il risultato dice 0a0. Adesso ci proiettiamo ad una settimana importante e la testa è già là".