Calcio giovanile, al via il 1° Memorial Bongiorno: c'è anche il Palermo

Dopo settimane di attesa, sta per alzarsi il sipario sul 1° Memorial Carmelo Bongiorno, torneo organizzato da "La Foto Sportiva" di Tony Bonuso e dedicato alla memoria dell'ex dirigente di calcio giovanile, morto a soli 62 anni l'11 gennaio 2020. Sarà una competizione dedicata alle categorie Under 15 e Under 17, che si svolgerà dal 27 al 30 dicembre.

I primi a scendere in campo saranno i Giovanissimi nelle giornate di martedì 27 e mercoledì 28 dicembre, sui campi "Santocanale" di Tommaso Natale e "Favazza" di Terrasini. Al via otto squadre, suddivise in due gironi, tra cui il Palermo che partecipa con il gruppo 2009 allenato da mister Emanuele Chiappara. Passeranno il turno le prime due classifica di ogni girone che parteciperanno alla final four, prevista mercoledì 28 al "Favazza" di Terrasini.

Stesso format anche nella categoria Allievi, in campo giovedì 29 dicembre per la fase a gironi (sui campi "Giovanni Aloisio" di Misilmeri e "Favazza" di Terrasini) e venerdì 30 per la final four, di nuovo a Terrasini. Sarà un gran finale, alla presenza della famiglia di Carmelo Bongiorno (ex direttore sportivo, tra le altre, di Calcio Sicilia, Fortitudo Bagheria e Ribolla, oltre ad aver ricoperto per tanti anni il ruolo di osservatore per Empoli e Spal) e delle istituzioni, calcistiche e politiche.

Under 15, i gironi

GIRONE A: Palermo, Academy Panormus, San Giorgio Caccamo, Team Calcio

GIRONE B: Renzo Lo Piccolo, Cantera Ciakulli, Ciccio Galeoto, Fortitudo Bagheria

Under 17, i gironi

GIRONE A: Ciccio Galeoto, Academy Panormus, Polisportiva Gonzaga, Fortitudo Bagheria

GIRONE B: Renzo Lo Piccolo, Accademia Sport Trapani, Costa Gaia Adelkam, Panormus