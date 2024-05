Aeroporto, momenti di tensione tra i vertici dell'Ascoli e i tifosi: "Insulti e spintoni dopo il 2-2 col Palermo"

Finale di stagione al veleno non solo in casa Palermo. Sono giorni cruciali anche per l'Ascoli, che domenica ha strappato un pareggio in extremis al Barbera: un punto che potrebbe servire a poco. Il club ascolano infatti venerdì rischia la retrocessione in quella che si prospetta come un'infuocatissima ultima giornata di campionato. Nell'edizione di oggi la Gazzetta dello Sport ha raccontato le concitate fasi vissute durante l'incrocio tra i vertici societari dell'Ascoli e i tifosi bianconeri a Punta Raisi, mentre la pattuglia marchigiana si accingeva a prendere il volo di ritorno.

"I tifosi (171 in tutto quelli presenti allo stadio a Palermo, ndr) - si legge - hanno avuto un acceso confronto con il patron Massimo Pulcinelli, il presidente Carlo Neri e il fidato collaboratore Massimo De Santis, responsabile dei rapporti istituzionali del club. Qualche parola di troppo ha provocato la reazione verbale dei dirigenti che sono stati poi fatti oggetto di insulti, spintoni e qualche calcio ai trolley. Pulcinelli ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine".