A Terrasini lo staff della Sampdoria visita l'Asd Renzo Lo Piccolo

Ieri pomeriggio gli allenatori del progetto Next Generation U.C. Sampdoria Roberto Morosini e Danilo Tranchida hanno concluso la visita durata due giorni e che si è svolta nel centro sportivo Gazzara Club. I tecnici, nonostante la pioggia, hanno prima condotto le sedute di allenamento delle formazioni della scuola calcio, poi quelle del settore giovanile dell'Asd Renzo Lo Piccolo Terrasini, dal 2020 centro tecnico UC Sampdoria. Nelle stesse ore gli atleti gialloblu classe 2008 Pietro Caponetti, Gaspare Finazzo, Giuseppe Lo Iacono, Marcello Lo Verso, Rosario Manzella, Andrea Tramuto e Davide Trentacoste hanno partecipato ad uno stage settivo svolto al centro sportivo "Roberto Sorrentino" di Trapani, organizzato dalla Accademia Sport per conto della U.C. Sampdoria.

"Positiva visita - racconta il direttore tecnico Vincenzo Lo Piccolo - dopo un anno di riunioni e lezioni via streaming, abbiamo potuto confrontarci con gli allenatori della Sampdoria. E' stato molto costruttivo vedere all'opera Roberto Morosini e Danilo Tranchida, dai quali abbiamo appreso molto". La due giorni in compagnia dei tecnici doriani era iniziata con l'arrivo del Responsabile progetto Italo Calvarese e di quello della Metodologia Next Generation Sampdoria Luca Oddone entrambi accolti dal sindaco di Terrasini Giosuè Maniaci, il quale ha fatto da cicerone allo staff della società doriana e fatto visitare il nuovo impianto del "Salvatore Favazza" e che sarà inaugurato a breve.

Dalla scorsa stagione la Renzo Lo Piccolo veste i colori della Sampdoria, dalla scuola calcio fondata nel 2010 a Terrasini sono fuori usciti diversi calciatori che oggi giocano fra i professionisti come i classe 2003 Luca Frisella e Matteo Mamone nella formazione Primavera 2 del Palermo, i classe 2004 Matteo Imperato e Salvatore Russo in quella della Vibonese che affronta il campionato Primavera , il 2005 Mattia Terranova e il 2006 Luigi Korra, il primo di proprietà del Torino oggi in prestito alla formazione U17 della Ternana, il secondo in forza alla U16 della stessa società umbra, Non dimentichiamo i classe 2001 che oggi giocano in serie D e sono: Michele Cinquemani (Bra - girone A), Salvatore Cusumano (Casertana - girone H), Leonardo Musso (Giarre - girone A), l'attaccante 2003 Giuseppe De Luca di proprietà dell'FC Messina ed il portiere classe 2004 in forza al Trapani. L'asd Renzo Lo Piccolo Terrasini ha forgiato anche diverse calciatrici che si stanno mettendo in mostra nel Palermo Calcio Femminile come: Rosanna Talluto (serie B), Sofia Biundo, Federica Cracchiolo e Valentina Purpura (U19 Primavera), Sofia Rizzo e Martina Randazzo (U17) e Sarà Granà (U13).