Palermo, Peda è ambizioso: “Mi sento pronto per giocare titolare”

"Ho aspettato un anno per venire, non è stata una scelta mia. Sono pronto a dare tutto e sono orgoglioso di indossare la maglia del Palermo. Ho giocato due stagioni in B e una in C, sono pronto, spero di fare bene”. Nonostante la giovane età, Patryk Peda ha le idee chiare e grande determinazione: il difensore arrivato dalla Spal è stato presentato in conferenza stampa a Livigno. La trattativa è stata conclusa lo scorso anno ma i rosanero e il club di Ferrara hanno deciso di far rimanere un altro anno in prestito il calciatore 22enne. In realtà un margine per rientrare alla base a gennaio c’era, poi l’operazione non venne conclusa.

“Il Palermo è il club più grande della mia carriera - ha esordito -. Conosco il campionato di B, è tosto: sono sicuro di fare bene, sono pronto. Ho esperienza anche in nazionale. Per un difensore l’Italia è il paese perfetto, lo dicono tutti in Polonia: qui c’è grande attenzione alla parte tattica e io so come si vuole lavorare qui. Tecnicamente mi piace giocare con la palla, non ho paura.

Prima del mio trasferimento in Italia ero stato molte volte qui, mio padre amava l’Italia: ho fatto la scelta giusta, mi sento benissimo e sono contento. Io giocavo nel Legia Varsavia, ho giocato con le nazionali under 15 e under 16 poi alcuni club italiani mi hanno contattato e hanno mostrato interesse nei miei confronti”.

Peda non è il primo polacco nella storia del Palermo: il difensore svela di aver sentito un ex rosanero, Murawski. “Ex polacchi che hanno giocato nel Palermo? Murawski mi ha detto molte cose belle sulla città - ha svelato - mi ha parlato bene dei tifosi. A chi mi ispiro? Da piccolo vedevo giocare in nazionale Glik, è un capitano e un personaggio importante in Polonia, un giocatore top. Anche Paolo Maldini sicuramente è un modello. Nella stagione dopo l’esperienza in Primavera mi sentivo ancora giovane, il secondo anno già mi sentivo un calciatore importante per la squadra. L’anno scorso ho fatto anche partite con la fascia di capitano. Mi sento pronto, non mi considero più giovane. L’obiettivo è fare meglio della passata stagione, a me piace vincere e voglio vincere tutte le partite possibile. Giocare titolare? La volontà è quella - ha precisato - non sono qui per stare in panchina, come tutti. Credo sia assolutamente normale, io mi sento pronto per giocare titolare. Tornare prima a gennaio? C’è stata effettivamente la possibilità, anche perché il c.t. della Polonia voleva cambiassi squadra in ottica convocazione: non è però così facile, ci sono dei contratti da rispettare”.

Chiusura dedicata al suo primo impatto con lo spogliatoio rosanero: “Giocare con Lucioni è una cosa bella, ha tanta esperienza. Sono stato accolto bene nello spogliatoio, tutti sono bravi, mi sento libero. La nazionale? Adesso il mio obiettivo è giocare, se gioco penso che la convocazione possa arrivare”.