Palermo, Claudio Gomes pensa positivo: “Sensazioni buone, Dionisi ci trasmette le sue idee”

"Le sensazioni sono buone, il ritiro è stato positivo: abbiamo lavorato bene”. Claudio Gomes, ai microfoni del sito ufficiale del Palermo, si sofferma sulla prima parte di preparazione estiva svolta dai rosanero a Livigno: la squadra di Dionisi proseguirà a Manchester il lavoro. In Inghilterra due amichevoli, contro il Leicester e l’Oxford.

“Il tecnico ci ha trasmesso le sue idee - ha precisato Gomes - stiamo provando a metterle in pratica. Vogliamo migliorare quanto fatto nella scorsa stagione, abbiamo una base solida e chi è arrivato è molto forte. Stiamo crescendo, la concorrenza aiuta tutti e ci stimola a dare di più”.

In chiusura Gomes si sofferma sull’ultima fase del ritiro, a Manchester: “Lavoreremo in uno dei centri migliori del mondo - ha dichiarato - incontreremo Leicester e Oxford per arrivare all’inizio della stagione ancora più pronti. Sono a Palermo da due anni e sono contento - ha concluso - mi sento a casa”.