Palermo, 10 gol nella prima uscita stagionale: Corona segna una doppietta

Si è conclusa 10-0 la prima amichevole stagionale del Palermo di Dionisi: a Livigno i rosanero, di fronte a circa 300 spettatori, hanno battuto la rappresentativa Lnd Sondrio. Dionisi ha schierato un 4-3-3, modulo che chiaramente sarà quello principale durante tutta l’annata: Gomis in porta; Diakité, Lucioni, Peda e Buttar in difesa; Vasic, Gomes e Ranocchia a comporre il trio in mezzo; Insigne, Brunori e Di Mariano in attacco.

Quattro reti firmate nei primi 45 minuti: il primo gol della stagione lo ha realizzato il nuovo numero 10, Filippo Ranocchia, con un mancino vincente. Poi in gol anche il capitano Matteo Brunori: destro da fuori area preciso dopo uno scambio con Insigne. Il numero 11 napoletano, poi, firma una doppietta in rapida successione: prima un calcio di rigore preciso, quindi un bel tiro col sinistro al volo che non lascia scampo al portiere avversario.

Nel secondo tempo diversi i cambi. Questa la formazione della ripresa: Gomis; Diakité, Graves, Peda, Buttaro; Segre, Stulac, Saric; Di Mariano, Corona, Di Francesco.

Corona firma il pokerissimo al 5, con un tiro potente da dentro l’area. Al 60’ Segre e Diakitè lasciano il campo a Broh e Damiani: per il numero 8 rosanero qualche problema fisico, sostituito per precauzione. Il centrocampista verrà valutato nei prossimi giorni, ma Dionisi si è detto non preoccupato a fine gara. Poco dopo Nespola rileva tra i pali Gomis.

Al 64’ Di Mariano segna dal limite dell’area calciando col destro, quindi il 7-0 poco dopo di Fella. A cinque dalla fine in gol anche Di Francesco, quindi il 9-0 di Buttaro con un bel tiro a giro. Allo scadere Corona firma la doppietta portando a 10 le marcature rosanero.

I rosanero torneranno in campo giorno 17, contro il Rapperswil, squadra che milita nella Promotion League svizzera. Sabato 20, poi, amichevole con il Monza. Il 3 agosto, in Inghilterra, sfida contro l'Oxford United.