Palermo, la ricetta di Gomis: "Un gruppo sano e coeso è fondamentale per vincere"

"Credo che la società stia strutturando la squadra per avere 25 titolari: tutti devono dare il meglio, mettersi a disposizione e cogliere l’occasione quando arriverà". Sono queste le prime parole in rosanero di Alfred Gomis, nuovo portiere del Palermo arrivato dal Rennes, presentato a Livigno. Il giocatore ha raccontato in conferenza stampa cosa lo ha spinto a sposare il progetto rosanero: "Ho fatto una bellissima esperienza in Francia - ha detto - e sono contento dei risultati che ho ottenuto, ma il fatto di rientrare in Italia ha influito sulla mia scelta. Ho giocato le coppe europee, ma volevo tornare. E' una scelta di vita: è un Paese che conosco molto bene, la mia famiglia vive qui. La Serie B è super competitiva, il progetto del Palermo è molto importante e alle spalle c'è una proprietà leader a livello mondiale. Ci sono state le giuste condizioni e tutti i presupposti affinché questo matrimonio potesse farsi".

Gomis parla poi del clima che ha trovato nello spogliatoio rosanero: "Ho trovato un clima molto positivo, tutti si applicano come si deve e credo si veda anche in campo durante gli allenamenti. Siamo consapevoli che la società fa cose importanti per migliorare il gruppo. C'è la giusta coesione, stiamo cercando di lavorare al meglio. Noi portieri non abbiamo ancora lavorato sulla tattica, avremo modo di conoscere le indicazioni dell’allenatore. Finora siamo concentrati a riprendere la condizione fisica". Per Gomis in ogni squadra è di estrema importanza avere un gruppo coeso: un presupposto imprescindibile per vincere.

"Il gruppo è molto importante, deve essere sano e coeso. Le qualità - ha puntualizzato - non mancheranno, già l’anno scorso il Palermo ha fatto cose interessanti, centrare l’obiettivo in B non è affatto scontato. E' risaputo a livello mondiale il calore che c’è in Sicilia e specialmente in questa piazza, ho giocato tanti anni in Italia e ne ero al corrente. Sono contento di fare questa esperienza, Palermo in quanto a tifoseria è di categoria superiore. La società lavora per riportare la squadra dove merita. Vogliamo migliorare il risultato dell’anno scorso".

Chiusura dedicata alla sua grande passione per i libri: il portiere su Instagram dà consigli sulle ultime uscite letterarie. "La passione per i libri? Non sto leggendo in questo momento. In ritiro - ha svelato - ho portato diversi libri ma ancora devo ultimare le conclusioni di un testo che ho praticamente finito. In questa fase utilizzo il tempo qui per integrarmi col gruppo, ci saranno dei momenti 'morti' in stanza nei quali leggerò. Proprio ieri con un compagno ho parlato di libri e, più in generale, di diverse tematiche: è stato bello condividere i nostri pensieri. Un libro che mi rappresenta? Ogni libro racconta una propria storia, forse può farsi un parallelismo con Shantaram: il protagonista si ritrova in India che di fatto diventa il suo paese. Allo stesso modo io sono qui in Italia e mi sento italiano così come fortemente senegalese".