Palermo, Leo Stulac vince il premio Cesarini 2024: decisiva la rete allo Spezia al 103’

Leo Stulac ha vinto il premio Cesarini 2024 per la stagione di serie B appena conclusa: il centrocampista sloveno del Palermo trionfa grazie alla rete al 103’ segnata allo Spezia. La sua punizione consentì ai rosanero di trovare il 2-2 nella gara contro i liguri. L’appuntamento che celebra la Zona Cesarini, giunto alla sua nona edizione, è fissato per lunedì 27 maggio al Teatro Pergolesi di Jesi (An), dove alle ore 16 si svolgerà un importante talk how.

Oltre alla già confermata presenza del CT azzurro Luciano Spalletti, saranno presenti tra gli altri il Presidente Lega Serie B Mauro Balata, l’allenatore del Milan degli Immortali Arrigo Sacchi, l’ex calciatore Campione del Mondo Marco Tardelli, il portiere jesino ex Lazio Luca Marchegiani, il Campione del Mondo ex Inter Alessandro Altobelli, Nicola Berti, Giuseppe Baresi, l’ex bomber della Juventus Fabrizio Ravanelli e tanti altri. Stulac si aggiunge ad un albo d’oro di grande prestigio.

Il vincitore della prima edizione del Premio Cesarini nel 2016 è stato Eros Pisano (Hellas Verona). Nel 2017, il premio è stato assegnato ex aequo a Dybala, Immobile e Cristian Zapata. Nel 2018 è stato premiato Nicolò Barella, mentre nel 2019 è stato Daniel Ciofani. Nel 2020, i premi sono stati assegnati ex aequo a Mertens, Caicedo e Cutrone. Nel 2021 è stato premiato Kevin Lasagna, nel 2022 Andrea Petagna e nel 2023 Lorenzo Colombo.