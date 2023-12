Palermo, ahi Coulibaly: altro guaio muscolare, c'è una lesione di primo grado

La notizia era nell'aria, la sensazione che potesse trattarsi di qualcosa di più serio di un semplice affaticamento muscolare era forte. Dal report di oggi diramato dal club rosanero è arrivata la conferma: Mamadou Coulibaly è stato sottoposto ad indagini strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado del muscolo soleo della gamba destra.

Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo e non sarà presente alla trasferta di sabato pomeriggio a Como. Un'assenza pesante per Corini, soprattutto per le recenti confortanti prestazioni del senegalese.

Non è il primo infortunio di questo tipo per il calciatore: la diagnosi era la stessa di quella odierna lo scorso 19 ottobre. In quel caso, come riportato dal club di viale del Fante, il giocatore aveva avvertito un fastidio al termine di una sessione di allenamento a Torretta.

La squadra si è ritrovata in campo, al Renzo Barbera, questa mattina. I rosanero hanno svolto un’attivazione e sprint, combinazioni offensive, un’esercitazione tattica sulla fase offensiva ed una partita a tema.

In vista di Como, dunque, salgono le quotazioni di Henderson: lo scozzese appare il favorito per sostituire Coulibaly. In alternativa, Corini potrebbe decidere di rispolverare Stulac in regia. Dipenderà molto dal piano partita scelto dal tecnico: se vorrà giocare d'attesa, come visto contro Parma e Pisa, è probabile che dal primo minuto venga schierato Henderson.