Palermo, per Peda bisognerà attendere: il difensore non arriverà in anticipo dalla Spal

Patryk Peda resterà a Ferrara sino a fine stagione, così come programmato. Il difensore della Spal, acquistato dai rosanero nell’ultimo giorno di mercato della scorsa sessione estiva, rimarrà in prestito al club estense sino a giugno così come previsto dalle due società.

La dirigenza di viale del Fante aveva pensato, nelle scorse settimane, di richiamare il difensore polacco per rinforzare il reparto arretrato. Secondo quanto raccolto dall’ambiente ferrarese, però, il giocatore non si muoverà in questa sessione di mercato. Salvo clamorosi sviluppi, dunque, Peda vestirà il rosanero il prossimo luglio.