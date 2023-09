Palermo, ecco la firma di Coulibaly: il centrocampista arriva in prestito con diritto di riscatto

E' arrivata l'ufficialità: Mamadou Coulibaly è un nuovo giocatore del Palermo. Il centrocampista senegalese, prelevato dalla Salernitana, arriva in Sicilia con la formula del prestito con diritto di riscatto a favore del Palermo. La cifra del riscatto dovrebbe aggirarsi intorno ai 700 mila euro. Il calciatore indosserà la maglia numero 80 e verrà presentato nei prossimi giorni.

Nella scorsa stagione Coulibaly ha giocato in B con la maglia della Ternana, in passato ha giocato in A vestendo le maglie di Udinese e Salernitana. Nella prima di campionato dei campani contro la Roma ha giocato soltanto tre minuti, nel pareggio maturato all’Olimpico.

Centrocampista forte fisicamente, Coulibaly nel corso della propria carriera è anche riuscito a collezionare qualche gol: nella scorsa stagione ne ha segnati 3 in 28 presenze. Nelle annate precedenti, invece, a segno con Salernitana (2 centri), Pescara (3 gol), Trapani (2) e Carpi (2). Il senegalese è un innesto molto utile per Eugenio Corini: l'allenatore rosanero avrà la possibilità di implementare la fisicità del proprio centrocampo, schierando muscoli e corsa.

Per Corini un rinforzo immediato, dopo l'uscita di Damiani: il giocatore verrà ceduto alla Juventus Next Gen. L'ufficialità arriverà nelle prossime ore. Coulibaly potrebbe essere convocato per il match di domani pomeriggio al Renzo Barbera contro la Feralpisaló.