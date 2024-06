Calciomercato Palermo, idea Sebastiano Esposito in attacco: De Sanctis nella sede dell’Inter

Il calciomercato del Palermo entra nel vivo, la dirigenza rosanero è al lavoro per cominciare a rinforzare la rosa. Il direttore sportivo Morgan De Sanctis è a Milano, precisamente nella sede dell’Inter: è stato avvistato questa mattina sotto gli uffici nerazzurri. Il direttore sportivo sta intensificando i colloqui con squadre e procuratori per iniziare a delineare la rosa che Alessio Dionisi avrà a disposizione il prossimo anno. Il primo nome sul taccuino di De Sanctis è Sebastiano Esposito: l’attaccante non resterà in prestito alla Samp e rientra alla base nerazzurra.

Sei gol e sei assist per l’attaccante della Nazionale Under 21 durante l’esperienza con i blucerchiati. Sul classe 2002 ci sarebbero anche squadre di serie A, come Empoli e Lecce. In B, oltre alla Samp che tenterà un nuovo prestito, anche il Sassuolo di Fabio Grosso è interessato. L’Inter, comunque, non cederà a titolo definitivo il giocatore, considerato un ottimo prospetto di sicuro avvenire. I rosanero proveranno ad inserirsi nella corsa, cercando di convincere il calciatore e la società nerazzurra con il progetto di Dionisi: la piazza palermitana potrebbe essere quella giusta per lanciare definitivamente il ragazzo.