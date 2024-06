Calciomercato Palermo, affondo rosanero per Vandeputte: c’è ancora lieve distanza con la richiesta del Catanzaro

Il Palermo sta trattando Jari Vandeputte, esterno offensivo del Catanzaro, protagonista di un’ottima stagione.

Per il belga, infatti, 9 reti e 14 assist in 36 partite della regular season. Il calciatore ha ancora un anno di contratto con i calabresi ma non prolungherà il proprio accordo. Su di lui, però, ci sono alcuni club di serie A. Morgan De Sanctis ha effettuato concretamente uno sprint nel pomeriggio di ieri, portandosi avanti nella trattativa.

Da quanto filtra, il club rosanero avrebbe messo sul tavolo circa 3 milioni di euro: il Catanzaro, però, ne vorrebbe almeno 4. Non è una distanza incolmabile, ecco perché c’è un cauto ottimismo sulla buona riuscita dell’affare. Le parti si riaggiorneranno lunedì, non è escluso che per colmare il gap tra l’offerta e la richiesta dei calabresi il Palermo possa inserire delle contropartite tecniche nell’operazione.

Vandeputte, che a Catanzaro ha giocato sia da esterno offensivo in un 4-2-3-1 che come mezzala in un 4-3-3, potrebbe essere il primo acquisto del mercato estivo rosanero.