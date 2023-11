Eccellenza, l’Athletic Club Palermo ha esonerato Vincenzo Giannusa

L'Athletic Club Palermo comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra il tecnico Vincenzo Giannusa.

Fatale all'allenatore nerorosa la sconfitta di sabato pomeriggio contro il Castellammare.

In realtà la crisi dell'Athletic proseguiva da tempo: 5 sconfitte in campionato dopo un ottimo avvio, 7 gare senza ottenere una vittoria. Le recenti prestazioni hanno indotto la dirigenza palermitana ad optare per il cambio di guida tecnica.

Il club è già a lavoro per individuare il nuovo allenatore che verrà annunciato nelle prossime ore.