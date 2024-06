Calcio, al Velodromo Paolo Borsellino il memorial Melvin Bitrayya fair play

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Giunge alla 10a edizione il “Memorial Melvin Bitrayya Fair play” di calcio, in programma domenica prossima al Velodromo Paolo Borsellino di Palermo. Il memorial è intitolato al giovane universitario Melvin deceduto nel 2014 al Poligono del Tiro a segno nazionale di via Nave a Palermo, in seguito ad un drammatico incidente. Anche quest’anno Melvin verrà ricordato con un triangolare di calcio, sport che rappresentava una delle sue più grandi passioni.

Sul campo del Velodromo si affronteranno le formazioni della Karol strutture sanitarie, quella dell’OPI Infermieristica Palermo e una selezione dei medici della Rianimazione dell’Ospedale Villa Sofia di Palermo. Melvin era nato a Palermo e aveva la cittadinanza italiana, così come suo padre, Rajendra già consigliere per la Consulta delle Culture del Comune di Palermo. Melvin era un ragazzo brillante negli studi e con tanti sogni nel cassetto. Frequentava il terzo anno della facoltà di Giurisprudenza e presto avrebbe iniziato il praticantato come avvocato ma quel sabato pomeriggio del 1° marzo 2014 un incidente spezzò improvvisamente la sua giovane vita.

“Questo è un anno molto importante per me e la mia famiglia - riferisce Rajendra, padre di Melvin - in seguito alla perdita del nostro amato figlio avvenuta dieci anni fa. In onore del ricordo indelebile nei suoi confronti e della sua passione per il calcio, abbiamo voluto organizzare questa decima edizione del triangolare di calcio al quale invito ad intervenire tutti quelli che conoscevano Melvin che era anche un grande tifoso del Palermo”.

Oltre a parenti e amici, a ricordarlo al Velodromo Borsellino, ci saranno l’Arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, il deputato questore all’Assemblea Regionale Siciliana, Vincenzo Figuccia, l’assessore regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, Nuccia Albano, il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, l’assessore allo Sport del Comune di Palermo, Alessandro Anello e il presidente del Palermo Calcio, Dario Mirri. Alle ore 9 il fischio d’inizio del primo incontro.