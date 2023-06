Calcio e intrattenimento: il 10 ottobre Moggi, "Er Faina" e altri ospiti alla Palermo Football Conference

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Conference403 cambia volto e si presenta sotto il nome di C403 Group. L’associazione palermitana che dal 2016 organizza meeting di calcio in città negli anni è cresciuta e si è consolidata fino a diventare un punto di riferimento per le manifestazioni. Non solo: Conference403 ha consegnato al mondo del calcio due procuratori sportivi. E mentre e allo studio un progetto formativo che sarà avviato nel 2024, C403 Group è già al lavoro per il convegno che si svolgerà il 10 ottobre 2023.

Ad ospitare l’evento sarà l’Hotel Villa D’Amato di via Messina Marine 178. Tanti gli ospiti che hanno già dato la loro adesione. Tornerà dopo due edizioni l’ex direttore generale della Juventus Luciano Moggi. Presenti per la prima volta Stefano Antonelli (ex direttore sportivo e oggi intermediario, tra gli altri agente di Udogie che dall’Udinese si trasferirà al Tottenham), l’ex portiere rosanero Alberto Pomini nel frattempo abilitatosi al ruolo di direttore sportivo, l’avvocato Mario de Rossi intermediario e tra gli altri agente del difensore del Palermo Giuseppe Aurelio, Guido Angelozzi del Frosinone che verrà premiato come miglior direttore sportivo dell’anno 2022/2023 e tanti altri volti noti.

Ci sarà spazio per una premiazione anche per il ds della Reggiana Roberto Goretti fresco di passaggio dalla C alla B. A ritirare il premio di miglior agente sarà invece Mario Giuffredi che assiste numerosi calciatori del campionato di Serie A molti dei quali del Napoli fresco di vittoria dello Scudetto. Saranno relatori dell’evento anche Danilo Caravello, agente del portiere del Palermo Mirko Pigliacelli, e l’ex ds rosanero Fabio Lupo.

Per l’occasione sarà presente Damiano Er Faina, volto social da qualche anno impegnato anche nel mondo del calciomercato. Per analizzare gli aspetti burocratici e legali del mondo del calcio saranno presenti il commercialista ed ex presidente del Palermo Giovanni Giammarva e l’avvocato Giovanni Castronovo. Rinnovate le partnership con le principali università e con AvvocatiCalcio. E come di consueto a fine manifestazione si svolgerà un sorteggio maglie il cui ricavato verrà interamente devoluto in beneficenza alle assocIazioni che si occupano delle famiglie meno abbienti della città di Palermo.

Cambierà il format della manifestazione: l’evento avrà inizio alle 14,30 e terminerà alle 20 circa con il sorteggio maglie. Nel mezzo un coffee break per intrattenersi con i relatori del meeting. I dettagli per partecipare verranno resi noti prossimamente. “Intanto posso anticipare che sarà una grande giornata all’insegna della cultura e del divertimento. Il palinsesto è ancora in fase di studio, ma anche in questo caso ci faremo trovare pronti. Le sorprese non sono ancora finite”, dice Alessio Alaimo, prima firma di Tuttomercatoweb.com sul calciomercato e moderatore della manifestazione.

Il Consiglio direttivo di C403 Group, intanto, ha accolto nelle ultime settimane Daniele Sgroi quale direttore organizzativo dell’associazione.