Calcio a 5, Serie B: il Villaurea C5 vince 6-5 a Mirto e si congeda dal campionato

Match che ha visto partire bene i nostri calcettisti che nei primi cinque minuti hanno ben quattro occasioni per sbloccarlo, poi ci pensa la zampata vincente al quinto di Cristian Badalamenti oggi uno dei migliori. Gara che la compagine salesiana tiene in mano raddoppiando con il baby Andrea Minnone e triplicando con l’altro under delle meraviglie Davide Ingrassia. La formazione di casa non ci sta e negli ultimi tre minuti della prima frazione annulla lo svantaggio grazie alla tripletta di Angelo Bracci.

Nella ripresa la voglia di vincere dei ragazzi di Antonio Gallo ha sicuramente il sopravvento e tra il dodicesimo e il diciassettesimo ci pensa Paolo Scalavino top player azzurro under 19 e poco dopo ancora Cristian Badalamenti (grande giornata con una doppietta) ad allungare al doppio vantaggio per la formazione palermitana. Prima della conclusione Alessandro Casacchia riduce lo svantaggio, ma il finale vede vittorioso il Villaurea C5 che, al di là del pareggio tra Acireale e Casali Del Manco, ha disputato da matricola una grande stagione pur con un roster martoriato da continui infortuni e ha terminato il campionato a ridosso della quota play-off che sicuramente avrebbe meritato alla grande.