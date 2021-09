Calcio a 5, il Palermo Futsal Eightyniners ritorna a vincere: tutti i risultati del campionato di C1    

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Pronto riscatto del Palermo Futsal Eightyniners che torna dalla seconda trasferta consecutiva con una importante vittoria. Il 3-1 finale con il quale i ragazzi di Costantino si sono imposti sullo Sporting Alcamo, bestia nera dei gialloblù. Sette contro due le vittorie dal campionato 2015-16 ad oggi, portano le firme di Giannone, Di Maggio e Lapi con il sigillo messo da Pastore capace di parare un calcio di rigore che avrebbe potuto riaprire la partita.

Una vittoria importante che proietta la società palermitana in seconda posizione solitaria alle spalle del duo Villaurea-Termini, che hanno vinto di misura i rispettivi incontri. Sabato prossimo il campionato osserverà un turno di riposo ma Leone e compagni torneranno tra le mura amiche al Centro Sportivo Trinakria dove ospiteranno venerdì alle 18.45 proprio lo Sporting Alcamo per il primo turno della Coppa Italia di categoria. Il prossimo impegno di campionato è invece in programma sabato 9 ottobre quando al Centro Sportivo Trinakria sarà di scena il Futsal Mazara 2020.

Questi i risultati e la classifica completa: Sporting Alcamo-Palermo Futsal Eightyniners 1-3; Caresse Futsal Partinico-Palermo Calcio A 5 1-1; Futsal Mazara 2020-Cus Palermo 7-4; Marsala Futsal 2012-Primavera Marsala 2-0; San Vito Lo Capo-Villaurea 4-5; Tiki Taka Palermo C5- Real Termini Rekogest. Real Termini Rekogest, Viallurea 9; Palermo Futsal Eightyniners 6; Palermo Calcio A 5; Marsala Futsal 2012, San Vito Lo Capo, Primavera Marsala, Caresse Futsal Partinico 4; Futsal Mazara 2020, Cus Palermo 3; Tiki Taka Palermo C5, Sporting Alcamo 0.