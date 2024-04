Calcio a 5 Csi, Trofeo della Solidarietà: esordio vincente per la squadra della Mediatrice ragazzi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Esordio vincente per la Mediatrice A al 18° Trofeo della Solidarieta’ CSI nella Categoria Ragazzi nel match della seconda giornata del Girone A supera ai calci di rigore il forte SS Cosma e Damiano. Score finale 7-5 per gli azzurri di coach Fabio Errera al termine di un match veramente bello, intenso ed equilibrato che vede meglio la formazione di casa nei primi 30 minuti e i rossoverdi di mister Bruno Lo Bianco giocare con piu’ caparbieta’ nella ripresa. Il match vede gli ospiti partire meglio trascinati da uno straripante Alessandro Caporrimo che porta in vantaggio al 5* il roster di Sferracavallo dapprima con l’iniziale vantaggio, pareggiato dal bravo Antonio Schifano 120 secondi dopo e firmare il nuovo vantaggio 1-2 al 11'.

La Mediatrice non ci sta e riesce a ribaltare lo score in proprio favore tra il 14' e il 16' con le reti di Alessandro Falsone e Simone Geraci e a chiudere all’intervallo in vantaggio 3-2. Nella ripresa la formazione locale riesce ad allungare dopo due minuti sul 4-2 ancora con Alessandro Falsone. Da lì gli ospiti giocano meglio e sbagliando meno cercando sopratutto la profondita’ riuscendo con super Caporrimo a pareggiare con una ulteriore doppietta in appena due giri di orologio e ad impattare il punteggio sul 4-4.

La gara è bella e veloce ed entrambe le squadre vogliono vincere, i rossoverdi ospiti riescono a trovare il break con la rete di Celestino a 9’ dal termine che si fa trovare al momento giusto al posto giusto per la rete del vantaggio 5-4, ma a 40” dal termine ancora Antonio Schifano riesce ad agganciare un pallone prezioso sulla tre quarti, ad avanzare sulla destra e a battere con un diagonale chirurgico l’incolpevole Di Salvo per il 5-5. Ma i brividi non finiscono qui, infatti nell’ultima azione di giuoco per la compagine ospite, all’interno dell’area di rigore viene fischiata una irregolarita’ su D’Aiello dal direttore di gara Fabio Patricolo (impeccabile la sua direzione di gara) e’ penalty cosi’ a tempo scaduto. Si incarica del tiro Celestino, ma il tiro termina dapprima sul palo e poi viene bloccato dal portiere Simone Romano con triplice fischio finale che sancisce la parità (5-5) e lo svolgimento da regolamento dei tre tiri di rigore per ciascuna squadra.

Momenti di pathos, la Mediatrice è piu fredda dal dischetto grazie ai gol di Geraci e Schifano, mentre il SS Cosma e Damiano sbaglia entrambi i tiri dapprima con la prima serie con Favaloro che calcia al lato alla destra di Corona e al secondo tentativo Corona neutralizza il tiro del calcettista ospite per la gioia finale della Mediatrice che cosi si aggiudica i primi 2 punti per un gruppo di giovani che sicuramente può dare di più, lavorando e sudando sul campo.