Calcio a 5, campionato Csi: quattro successi in cinque gare per la Mediatrice

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Sempre piu’ vittoriosa la MEDIATRICE C5 corsara sul campo dell’Istituto S.Anna, vittoria meritata di 13-2 per gli azzurrini di coach Fabio Errera sul sintetico del Mater Ecclesiae alla prima giornata di ritorno del campionato CSI calcio a 5 Ctg UNDER 12 Girone B. La Parte del leone oggi la fa capitan Fofo’ D’Alessandro cinque le sue marcature, tripletta di Riccardo Scaccianoce ,doppiette per Giovanni Baiamonte e Raffaele Caputo e gol di Gabriele Porcaro.

In campo anche la ctg UNDER 10 dove nel Girone A alla prima giornata di ritorno la MEDIATRICE C5 di coach Samuele D’Arrigo si impone in trasferta contro il San Gabriele Arcangelo di Ninni Romeo. Bene anche qui gli azzurrini di Villatasca che passano vittoriosi 5-1 grazie alla tripletta del bomber Matteo Andolina e alle reti di Gioele Marcolini e Giorgio Patti consolidando il secondo posto in Classifica.

Nella Ctg RAGAZZI nel Girone A si fa trovare pronta la MEDIATRICE C5 nella penultima giornata in trasferta al Geodetico di Sferracavallo con il risultato roboante di 14-2 il SS Cosma e Damiano. Bene il roster allenato dal bravissimo e paziente coach Fabio Errera che ha ben giocato sulla difficile superficie indoor in un match correttissimo da entrambe le parti, bravi tutti. In rete per gli azzurri di VillaTasca grazie allo straripante e incontenibile bomber Flavio Lo Coco che firma ben 7 marcature, doppiette per Roberto Guagliardo e Cirrincione e ai gol di Alessandro Costa, La Piana e Mattia Modica.

Nel pomeriggio in campo al Mediatrice Stadium la Ctg UNDER 8 dove i piccolini di coach Luca Vivirito escono sconfitti tra le mura amiche dalla capolista Ascd Con Paolo di mister Daniele Corsino con il risultato finale di 5-0. Sconfitta in un match difficile ma a testa alta contro la forte formazione presieduta da Enza Fidicaro che va in rete grazie alla doppietta di Matthias Anello e alle reti di Antonio Pugliese, Vincenzo Bruno e Francesco Barba. Gli azzurrini di Villatasca rimangono al terzo posto a quota 6 punti in quattro gare e dovendo recuperare la gara interna contro il Maria SS Delle Grazie.

Infine nella Ctg ALLIEVI, exploit della MEDIATRICE C5 nel posticipo, imbattuta dopo cinque gare con altrettante vittorie, che nel big match della giornata si impone con lo score di 6-5 nella difficile trasferta sull’indoor del Geodetico di Sferracavallo contro il forte SS Cosma e Damiano. Una prova maiuscola da parte di tutti i nostri calcettisti, una vittoria titanica e meritata contro un avversario di spessore grazie alle doppiette di capitan Gaetano Basile e Andrea Cascino e ai gol di Federico Genovese e Leto. Grandissima prova di tutti ad iniziare dal super portierone Gianluca Lentini, una prova superlativa che ha dato grande sicurezza a tutto il roster ben registrato dal bravissimo Fabio Errera che oggi ha sostituito mister Salvo Badagliacca. #nonsoloatletimasopratuttopiuomini Andrea Dieli – Area Comunicazione Oratorio Mediatrice Calcio a 5