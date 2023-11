Calcio a 5 CSI, bilancio agrodolce per le formazioni della Mediatrice nella seconda giornata

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Nella seconda giornata dei Campionati di calcio a 5 CSI, in campo le formazioni della Mediatrice sotto un freddo pungente e con la bella iniziativa degli atleti con i relativi Staff e arbitri per gridare NO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE. Iniziamo dalla Categoria UNDER 8 dove i piccolini di coach Luca Vivirito dopo una buona gara escono sconfitti 4-3 sul campo del Mater Ecclesiae. In rete per i nostri atleti grazie alla doppietta del bomber Marco Polo (tre reti in due gare) e ad un’autorete. Turno di riposo per la nostra formazione UNDER 10, mentre nella Categoria UNDER 12, sconfitta interna per il roster di coach Fabio Errera che cede nel finale 5-3 contro Mater Ecclesiae. Dopo l’iniziale vantaggio del bomber Gabriele Porcaro per gli azzurri di Villatasca, arriva il sorpasso per la formazione di mister Claudio D’Amore con Caruso e Giarrusso nel primo tempo. Seconda frazione che vede il pari della squadra di casa ancora con Porcaro e terza e ultima frazione molto intensa. Nuovo vantaggio ospite con Caruso, segue il pari locale con Riccardo Scaccianoce, poi nel finale i gol di Cacioppo e Giarrusso chiudono il match in favore del Mater Ecclesiae.

Vittoria interna al Mediatrice Stadium nella Categoria RAGAZZI per la formazione di Fabio Errera, 8-2 il finale al termine di una bella gara contro l’Asd Giuco 97 Bianca. La parte del leone ad inizio gara con Flavio Lo Coco che realizza il doppio vantaggio per la squadra di casa. Vantaggio che non mette al sicuro il roster azzurro in quanto gli ospiti accorciano le distanze con Francesco Genova, mentre Simone Seidita fa tris nella prima frazione. Nella ripresa fuochi di artificio prima con Alessandro Costa che firma la rete del 4-1, cinquina di Samuele Basile e Gabriele Crocetti porta a sei le marcature per gli azzurri di casa. Dopo pochi istanti Cristian Gambino sigla la rete del 6-2, infine Antonio Puleo e infine Simone Seidita chiudono la gara.

Nella Categoria ALLIEVI, Mediatrice che al suo esordio (dopo il primo turno di riposo) viola il campo del S.Vincenzo B con il finale di 8-2 al termine di una prova superlativa. Ci vuole il tris di Paolo Accomando, le doppiette di Gaetano Basile e Federico Genovese e la rete di Mattia Arangio per un successo meritato degli azzurri di coach Fabio Errera, da menzionare Gianluca Lentini strepitoso tra i pali.