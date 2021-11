Calcio a 5: Città di Palermo prepara la trasferta di Mascalucia per mantenere la vetta della classifica

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il campionato nazionale di Serie B di Calcio a 5 sta entrando nel vivo. Il prossimo weekend le squadre impegnate nel Girone H scenderanno in campo per disputare le gare della sesta giornata del girone di andata. Dopo l'ottimo inizio di stagione, i rosanero del Città di Palermo si trovano al comando della classifica del raggruppamento che comprende le squadre siciliane e calabresi della Serie B di Futsal, a pari punti con l'Ecosistem Lamezia Soccer e l'Agriplus Acireale. La formazione siciliana allenata da mister Marco Cappello, dopo le due vittorie consecutive tra le mura amiche del Palaoreto sarà chiamata alla prova di maturità nella trasferta al Palawagner contro il Mascalucia. I bianco azzurri allenati da Dario Di Stefano cercano il riscatto dopo la sconfitta con la formazione messinese PGS Luce, contando sul fattore campo visto che in questo inizio di stagione hanno sempre vinto in casa. Per i palermitani, che nelle ultime uscite hanno trovato anche una grande solidità difensiva, come dimostrano le ultime due clean sheet nei successi del Palaoreto, sarà dunque un altro importante banco di prova per una stagione dove entusiasmo e ambizoni non mancano, come testimoniano i 13 punti ottenuti nelle prime 5 partite giocate. Il calcio d'inizio è previsto alle ore 16:00 presso il Palawagner di Mascalucia. (Fonte fotografia: pagina Facebook Agriplus Acireale)