Calcio a 5, campionato nazionale Csi juniores: per la Mediatrice esordio in casa del Marineo

Esordio a porte chiuse in casa del Marineo per la Mediatrice juniores. Il Csi (Centro sportivo italiano) comunica finalmente la tanto sospirata partenza del campionato nazionale juniores di calcio a 5. Si ripartirà in sicurezza dopo un mese intenso in zona rossa e continui rinvii da fine marzo delle attività sportive.

Sarà un format particolare quello adottato dagli organi del Csi, con la prima fase regolare costituito dal girone con gare di sola andata al termine del quale sarà disputata la fase finale con le prime due squadre classificate alla fine della stagione regolare, qualificate direttamente alle semifinali. Le altre due formazioni che accederanno alle semifinali saranno le vincenti delle gare 3° vs 6° e 4 vs 5° che si giocheranno sul campo delle migliori classificate al temine della regular season.

Stesso criterio sarà adottato per le semifinali che si giocheranno sul campo delle migliori classificate, mentre le finali 1-2 posto e 3-4 posto saranno disputate in campo neutro. Il tanto atteso esordio per i ragazzi della Mediatrice del duo tecnico Gaspare Maiorana-Massimo Zampardi sarà sabato 8 maggio alle 16 contro l’Oratorio Marineo di coach Antonio Scrò presso il campo sportivo di via Auteri a Villa Tasca.

La gara verrà disputata a porte chiuse: vietato dunque l’accesso al pubblico in relazione al rigidissimo protocollo adottato dal Csi nazionale in relazione alle misure di contrasto del Covid. La gara sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook Oratorio Maria SS Mediatrice calcio a 5.