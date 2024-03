Calcio a 5, una sconfitta per gli under 8 e una vittoria per gli allievi della Mediatrice nel campionato Csi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Mediatrice under 8 sconfitta 6-0 sul campo della capolista Asdc Con Paolo, sempre leader del girone. Non riesce quindi l’impresa per i piccoli di coach Luca Vivirito sul campo della capolista al centro sportivo Ai Leoni, il match valido per la penultima giornata della regular season e ben diretto dal bravo fischietto Davide Drago termina con un perentorio 6-0 per la capolista ancora imbattuta grazie alla tripletta di Anello, alla doppietta di Barba e gol di Vaccaro. Per la Mediatrice a una giornata dal termine della regular season, quarto posto sempre ben saldo.

Risultato importante per la Mediatrice Allievi che vince un match vibrante e avvincente al Mediatrice Stadium 3-2 di forza contro un ottimo SS Cosma e Damiano. Ne è una nata una gara maschia, agonisticamente valida e bella da vedere altresi’ corretta da ambo i fronti contro la compagine di coach Diego Costa ben messa in campo e in perfetta forma atletica. Vantaggio ospite al 14° della prima frazione con una deviazione sfortunata di Giulio La Placa che batte l’incolpevole Gianluca Lentini e pareggio tre minuti dopo del bomber Andrea Cascino lesto ad avanzare e a calciare da distanza ravvicinata.

Nella ripresa, le occasioni non mancano da entrambe le parti, da un lato si erge protagonista Gianluca Lentini tra i pali che sfodera la sua prestazione da portierone e con un Luca Bonura (migliore in campo per la Mediatrice C5) monumentale nelle sue chiusure in fase difensiva e assist man nell’occasione del gol del 2-1. Per gli ospiti, bravi e veloci nella manovra, grande gara di Gabriele Costa (migliore in campo per la sua squadra) non solo nelle chiusure, ne e’ nato altresi’ infatti un bel duello con il diretto marcatore Andrea Cascino.

Al quarto minuto è ancora Andrea Cascino a siglare la rete del vantaggio su asist di Luca Bonura, 2-1 per il roster di coach Salvo Badagliacca, ma ancora gli ospiti trovano il pari al 7’,15 con Salvatore La Vardera bravo ad impattare sul secondo palo da pochi passi dalla linea di porta dopo una respinta del portiere Lentini. Il gol vittoria che vale il match lo sigla a nove dalla fine capitan Gaetano Basile che da sinistra trova l’angolo giusto con il suo rasoterra chirurgico per una capolista che non finisce mai di stupire, ancora una volta presa per mano dai "gemelli del gol" Cascino-Basile, che sotto porta sono veramente due calcettisti di una altra categoria. Infine da segnalare la grande correttezza e fair play delle due squadre in una gara ben diretta dall’ottimo fischietto palermitano Davide Drago impeccabile come sempre.