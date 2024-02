Calcio a 5, campionato Csi: gli allievi della Mediatrice vincono 17-0 contro il Felix Junior Giaguaro

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Nel campionato Csi di calcio a cinque, la Mediatrice Under 8 ha osservato il suo turno di riposo, gli azzurrini di coach Luca Vivirito ritorneranno in campo per la dodicesima giornata con la trasferta sul campo del Maria Santissima delle Grazie sabato 24 alle 10. Discorso simile per Under 10 e Under 12.

La Mediatrice Under 10 conclusa la regular season, adesso si concentrera’ sulla Fase finale, infatti il roster di coach Samuele D’Arrigo sarà impegnato nei quarti di finale contro Maria SS delle Grazie in gara unica al Mediatrice Stadium sabato 24 Febbraio alle ore 15,30. Anche la Mediatrice Under 12 ha terminato la fase regolare, adesso il team di coach Fabio Errera sarà concentrato sulla Fase Finale, impegno in trasferta nei quarti di finale contro Maria SS Delle Grazie in gara unica mercoledi’ 21 alle 15,30. In campo nella undicesima giornata regolarmente la categoria Ragazzi e Allievi.

La Mediatrice Ragazzi di coach Fabio Errera che ha superato alla lotteria dei calci di rigore 9-7, in trasferta al Sole Club 2, l’ostica formazione dell’Asd Giuco 97 Bianca di Pasquale Di Maggio. Una vera e propria maratona quella disputata martedi’ pomeriggio dopo che i tempi regolamentari si sono conclusi sul parziale di 6-6, in rete per gli azzurri di Villatasca grazie al pokerissimo firmato da Gabriele Crocetti (Man of the match) e alle reti di Alessandro Costa e Cristian Cirrincione. Nel prossimo turno impegno casalingo sabato 24 febbraio alle ore 17.00 contro la capolista S. Antonio Da Padova.

Infine la Mediatrice Allievi di coach Salvo Badagliacca che al Mediatrice Stadium vince con il risultato roboante di 17-0 contro la compagine bagherese del Felix Juinior Giaguaro di Salvatore Fricano in un match contraddistinto alla giornata straordinaria del “duo delle meraviglie” Andrea Cascino e Gaetano Basile 5 gol per entrambi, dalle doppiette di Federico Genovese, Saimon Leto e Samuele Romano e dal gol di Paolo Accomando difensore col vizietto del gol. Gli azzurri di Villatasca sempre capolista del girone a punteggio pieno nel prossimo turno affronteranno la trasferta di Bagheria sabato 24 alle18,30 contro l’ Asd Il Giaguaro.