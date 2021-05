Calcio a 5, campionato Csi juniores: esordio sfortunato per il Mediatrice, il Marineo passa ai rigori

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Termina 8-7 dopo i calci di rigore il match tra la Mediatrice e il Marineo al termine di una buona gara alla ripresa delle attività agonistiche al Mediatrice Stadium dopo 432 giorni di pandemia dovuta al Covid 19. Si e’ giocato a porte chiuse seguendo le linee guida relative al Protocollo di sicurezza contro il covid 19. Gara contraddistinta dal serio infortunio del bomber di casa Sergio Maiorana dopo 7 minuti di giuoco dopo il vantaggio dello stesso calcettista,appena trascorsi 3 minuti di giuoco, il quale finalizza uno scambio dalla destra di Manuel Gioe' ,Sergio da posizione centrale con un tiro preciso batte Fiduccia. Infortunio per l' attaccante di VillaTasca e gara condizionata per il prosieguo dal punto di vista emotivo per i picciotti di Zampardi-Maiorana contro un buonissimo Marineo ben messo in campo da coach Scro'.

Match che vede (alla ripresa del giuoco dopo appena 14 minuti)gli ospiti alla ricerca del pari che arriva con l' ottimo Ciro Puccio al 11° che smarcato da destra a centro area batte Maddaloni incolpevole sul gol. Nella ripresa parte forte la Mediatrice che trova il nuovo vantaggio con Gabriele Alfonso che al 1',33 sigla di precisione da destra il 2-1. Il match si infiamma,la gara diventa veloce e da una parte e l' altra vi sono occasioni importanti , nel finale si assiste ad una altalena di emozioni fino a 18" dal termine con Lorenzo Altopiano smarcato in posizione sinistra di attacco che trova con un tiro sotto il set il pareggio 2-2 incolpevole Samuele Quattrocchi. Si va così alla lotteria dei rigori con 6 centri su altrettanti tiri da parte del Marineo , mentre per la Mediatrice errore per Gabriele Alfonso che decreta la vittoria finale per 8-7 della compagine ospite al termine di una bella giornata di sport tra le due squadre dopo il lungo stop dei campionati dilettantistici, una giornata piena di emozioni con l' unica nota stonata,ahime' l' infortunio del nostro Sergio Maiorana a cui facciamo gli auguri di un pronto ritorno in campo.

Facciamo un plauso ad entrambe le squadre per il giusto agonismo e personalità alla ripresa delle attività agonistiche ,non era facile reiniziare, in un match corretto e ben diretto dall' ottimo fischietto palermitano Antonino Ferrara ,l importante era ricominciare a respirare non solo una sana giornata di sport ma soprattutto sociale e che sia solo l' inizio al ritorno alla normalita'. E' possibile rivedere la diretta streaming gara sulla nostra Pagina Facebook e sulla WEB TV Oratorio Maria SS Mediatrice Calcio a 5.

Il tabellino

MEDIATRICE CALCIO - Oratorio Marineo = 7-8 DCR (2-2) Reti: 3',22 pt S. Maiorana (M), 11',00 pt C. Puccio(OM), 1',33 st G. Alfonso(M), 24',42 st L. Altopiano(OM). Ai rigori in rete: Per il Marineo: Puccio, Altopiano,Fiduccia,Liuzza,Lo Faso,Nicosia. Per la Mediatrice: Gioe’,Zampardi,Di Gaetano,Lo Presti,Maddaloni.

Le Formazioni in campo:

MEDIATRICE CALCIO : 1 Quattrocchi,4 Di Gaetano,7 Gioe',10 Lo Presti, 2 Zummo, 9 Maiorana, 11 Zampardi, 18 Alfonso,22 Maddaloni. ALL. Massimo Zampardi- Gaspare Maiorana

ORATORIO MARINEO: 3 Puccio, 8 Altopiano,0 Fiduccia,18 Liuzza,2 Lo Faso,16 Nicosia. ALL. Antonio Scrò . Arbitro: Sig. Antonino Ferrara di Palermo

