Calcio a 5, parte il campionato categoria Esordienti: prima uscita per gli "Scricchioli d’oro" a Capaci

Scalpita la formazione degli "Scricchioli d'oro" che domani (25 novembre) scenderà in campo a Capaci per la prima giornata della settima edizione del Trofeo "Ricordando Borsellino" di calcio a 5, riservato alla categoria Esordienti gruppo A (classe nati nel 2011/2012). Avversari di questo primo turno di campionato in programma alle 16 la “Nou Camp Capaci Blu”.

La giovanissima formazione fa parte integrante del progetto della "Nazionale del Mediterraneo" portato avanti grazie anche alla collaborazione del Centro Regionale Sportivo Libertas Sicilia, ente di promozion sportiva riconosciuto dal Coni e alla clinica Triolo Zancla di Palermo che lo rappresenta e sponsorizza. Questi i giovani che compongono la formazione: Gabriele Buzzetta, Danilo Catalano, Vittorio Corrao, Nicolò Di Leonardo, Riccardo Fileccia, Matteo Gambino, Nicola Gisondi, Giorgio Hopps, Gioele José Lipari, Flavio Lo Bue, Giuseppe Maltese, Federico Radosta, Alessio Scalavino, Manuel Schiedà, Andrea Taranto e Emanuele Vallone. Completano il team: il direttore sportivo Filippo Di Fatta, il dirigente responsabile Alberto Maltese e il medico Rosangela Vella, tutti professionisti coadiuvati dalle 16 famiglie che hanno sposato il progetto “Nazionale del Mediterraneo” che nella prima squadra annovera ex calciatori professionisti di Serie A.

Il progetto del presidente Vincenzo Lipari comprende inoltre una scuola calcio, due gruppi sportivi (pallavolo e danza artistica) e diversi dipartimenti (sanitario, culturale, diritti umani e musicale). Domani, 25 novembre, quindi prima uscita per i ragazzi di Filippo Di Fatta al “Nou Camp” di via Coste 11 a Capaci in attesa delle novità in programma l’anno prossimo quando verrà avviato anche il settore giovanile di calcio femminile.