Nuovo allenatore Palermo, Boscaglia a un passo dalla panchina rosa

Dopo lo stadio il Palermo è pronto a dare un'accelerata anche alla pratica allenatore. Il cerchio si stringe: testa a testa Pecchia-Boscaglia per provare a vincere la Serie C, ma è il tecnico gelese al momento ad essere a un passo dalla panchina dei rosa.

Tramontata la pista Caserta restano solo due profili appuntati in neretto sul taccuino di Rinaldo Sagramola. Sia Boscaglia che Pecchia infatti hanno già da tempo dato ampia disponibilità ad accettare il progetto Palermo. Se non fosse stato per la ripresa del campionato cadetto infatti il Palermo avrebbe sicuramente programmato già da metà giugno la nuova stagione al fianco del nuovo tecnico. Ed è per questo che il club rosanero fa la conta dei giorni che mancano ai titoli di coda della Serie B. Ultimi due appuntamenti (questa sera e venerdì) e poi Sagramola potrà ufficialmente annunciare il prossimo allenatore, anche se la sensazione è quella che dalle parti di viale del Fante una scelta sia già stata presa da tempo.

Salvo clamorosi colpi di scena infatti alla guida tecnica del Palermo (che verrà) ci sarà Roberto Boscaglia, gelese di nascita che è da sempre in cima alle preferenze della dirigenza rosa. Per curriculum e affidabilità, l’attuale tecnico dell’Entella viene considerato come l’uomo giusto da cui ripartire (in Serie B Boscaglia ha già superato la soglia delle 200 partite). Alla finestra però ci sarebbe anche l’ex vice allenatore di Benitez sulla panchina del Real Madrid, Fabio Pecchia che ha appena concluso la sua positiva esperienza sulla panchina della Juventus under 23 in Serie C.