La bocciofila Olimpia di Bagheria tiene il titolo regionale: "Primi in Sicilia per il quarto anno consecutivo"

Campionato italiano di promozione di prima categoria: la bocciofila Olimpia di Bagheria conquista per il quarto anno conseguitivo il titolo regionale, vincendo la finale contro la formazione trapanese della Splendor. I ragazzi del presidente Gaetano Savoca continueranno la loro preparazione in vista del primo turno interregionale e per non interrompere il loro cammino verso il traguardo finale.