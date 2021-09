Bocce, cinque giovanissimi palermitani rincorrono il titolo italiano

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Nel prossimo weekend 4-5 Settembre si svolgeranno in Roma i Campionati Italiani Juniores di Bocce. I ragazzi del Circolo Del Mediterraneo classificatosi ai scorsi campionati regionali, concorrono per questi titoli: Tiro Precisione Under 15 Maschile - Antonino Sandovalli diretta streaming Sabato dalle 15:30;; Tiro Precisione Under 15 Femminile - Claudia Sticchi (diretta streaming Sabato dalle 15:30; Coppia Under 18 Maschile - Paolo Bruno - Filippo Caserta; Coppia Under 15 Maschile - Jan Sticchi - Antonino Sandovalli; Individuale Under 15 Femminile - Claudia Sticchi. Riusciranno i nostri ragazzi a riportare un titolo italiano a Palermo dopo quello di Gaetano Miloro del 1994 di Verona?