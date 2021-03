Bocce al 15° trofeo regionale "Memorial Vultaggio" Maurizio Miloro sul podio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Gli atleti di Palermo non vanno oltre alla semifinale nella gara organizzata dalla Asd San Vito Lo Capo, Miloro Maurizio Asd Olimpia Bagheria si arrende al vincitore Scalabrino Vincenzo della Simone Catalano di Trapani, mentre Davide Vainolo della Asd Ponte Ammiraglio perde con Vito Pizzardi della Splendor di Trapani. Fragiglio Giovanni Asd Ponte Ammiraglio conclude al 9^ Posto. Sono stati impiegati i Bocciodromi di San Vito Lo Capo, Custonaci, Napola, Bufalata, Marsala, dove i dirigenti societari hanno fatto osservare le Linee Guida Federali in materia di prevenzione Covid, quindi rigorosamente “a porte chiuse” dove hanno gareggiato n. 108 partecipanti. Lodevole e notevole l’organizzazione da parte della Bocciofila San Vito lo Capo del Presidente La Sala Andrea e del segretario Gruppuso Domenico, impiegando già dalle prime ore dei volontari accreditati per vigilare sulla buona riuscita dell’evento, all’interno del bellissimo bocciodromo comunale. Alla premiazione ha presenziato il Presidente regionale Nicola Pecorella da poco premiato dal più alto riconoscimento giornalistico sportivo siciliano,il “Premio Manlio Graziano al Dirigente”.

Direttore di Classifica Finale: 1° Scalabrino Vincenzo - A.S.D. SIMONE CATALANO (TP) 2° Pizzardi Vito (A.S.D. SPLENDOR NAPOLA (TP) 3° Miloro Maurizio A.S.D. OLIMPIA (PA) 4° Vainolo Davide A.S.D.PONTE AMMIRAGLIO (PA) 5° Laudicina Giuseppe (A.S.D. EDERA BAMBINA (TP) 5° Spada Giuseppe (A.S.D. FLORIDIA (SR) 5° Genna Giovanni A.S.D. BUFALATA (TP) 5° Prinzivalli Francesco A.S.D. BUFALATA (TP) 9° Fragiglio Giovanni - A.S.D.PONTE AMMIRAGLIO (PA) 9° Billeci Francesco - A.S.D. SIMONE CATALANO (TP) 9° Scalabrino Andrea - A.S.D. CITTA' DI CUSTONACI (TP) 9° Sugamele Gaspare A.S.D. SIMONE CATALANO (TP) 9° Genna Michele A.S.D. CITTA' DI CUSTONACI (TP) 9° Mazzara Giovanni - A.S.D. CITTA' DI CUSTONACI (TP) 9° Genna Domenico - A.S.D. BUFALATA (TP) Gara: Fragiglio Andrea arbitro regionale AIAB di Palermo

