Ancora successi che parlano palermitano per gli appassionati di bocce. Mario Martino e Linda D’Andrea, atleti della Asd Ponte Ammiraglio, si impongono in categoria “B” solo ai supplementari. Marco Monte e Paolo Russo, del Dopolavoro Ferroviario si impongono in categoria “C”. Per completare le semifinali si aspetta la conclusione della gara 4! Gara diretta da Andrea Fragiglio, arbitro regionale AIAB di Palermo.