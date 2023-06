Bocce, "doppietta" dell'Olimpia di Bagheria ai campionati provinciali

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L'Asd Olimpia di Bagheria si aggiudica i due titoli di campione provinciale per la "specialità coppia". Il titolo di categoria "B" lo conquista per merito degli atleti Marco Vitale e Antonio D'Amico che superano tutti nell'impianto della Asd Ponte Ammiraglio. Mentre il titolo di categoria "C" lo conquista tramite gli atleti Colletta Francesco e Saia Carmelo che hanno vinto sui campi dell'Asd Olimpia di Bagheria. Direttore di Gara: Andrea Fragiglio, arbitro regionale Aiab. Domenica si assegnano i titoli della specialità Individuale per le categorie B e C maschile e la categoria B femminile.