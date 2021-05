Bocce, selezioni provinciali: ecco i semifinalisti della specialità coppia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Le coppie Faraone-La Rosa e D'Amico-Vainolo sono i semifinalisti delle selezioni provinciali della Federazione italiane bocce. Nella categoria B si impongono i portacolori della Asd Olimpia di Bagheria Faraone Alessandro-La Rosa Francesco. Nella categoria C vincono gli atleti della Asd Ponte Ammiraglio D'Amico Giovanni-Vainolo Raffaele.

Oggi il direttore di gara, Andrea Fragiglio in base alle norme che regolano lo sport in Sicilia ha dovuto estromettere due formazioni in gara perchè gli atleti non avevano eseguito il tampone. Si invitano i dirigenti societari di sensibilizzare e "normare" i propri atleti iscritti per evitare queste estromissioni dalle gare.

