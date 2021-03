Bocce: Pitarresi e Vainolo si impongono nella gara 2

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Pitarresi Giuseppe Asd Olimpia Vince in Categoria “B” ” secondo atleta che acquisce il diritto di partecipare alle semifinali per decretare il Campione Provinciale anno 2021; Vainolo Davide Asd Ponte Ammiraglio Vince in Categoria “C” ” secondo atleta che acquisce il diritto di partecipare semifinali per decretare il Campione Provinciale anno 2021. Nell’ultima partita di categoria “C” per decretare il vincitore si sono confrontati appunto il 21 enne Davide Vainolo contro l’84 enne Fragiglio Giovanni detto il “guerriero” per la sua grinta nelle corsie di Bocce, questo è anche il bello delle bocce! Gli Atleti di categoria “A” di Palermo continuano la loro preparazione in vista della prima gara che li vedrà in campo, ossia partecipare alla gara regionale organizzata dalla ASD San Vito Lo Capo il prossimo 28 Marzo c.a., siamo fiduciosi che riusciranno a portare ottimi risultati! Gara diretta dal Sig. Taffuri Giovanni Arbitro provinciale AIAB di Palermo.

