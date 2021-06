Bocce: Palermo pronta per i campionati regionali seniores di Trapani

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Oggi si sono conclusi i campionati provinciali di bocce, specialità coppia, dove la voglia di vincere delle formazioni in campo ha fatto pensare a un grande allenatore del calcio che diceva “la partita finisce quando arbitro fischia". Infatti le partite di finale sia in categoria “B” che in categoria “C” si sono concluse con lo stesso punteggio 12-11. In categoria “B” vincono due veterani dello sport delle bocce Filippo D’Alessandro – Giovanni Fragiglio della ASD Ponte Ammiraglio. In categoria “C” vincono gli atleti del Circolo del Mediterraneo Paolo Giardina – Mazzola Ernesto grazie a un tiro di “alta scuola” ai 27 metri di Giardina che riesce a fare risalire una boccia ferma alla tavola di fondo appunto conquistando “quattro punti” e concludendo l’incontro a loro favore per 12-11 in virtù degli “otto” punti realizzati in precedenza. Domenica 4 Luglio 2021, Palermo ancora protagonista perché ospiterà i Campionati Regionali Juniores.