Bocce, le “Pantere” rincorrono lo scudetto 2021

Il 17 aprile prossimo iniziano le competizioni per lo scudetto 2021 del Campionato Italiano di Società Femminile. La Asd Bocciofila Ponte Ammiraglio cercherà di migliorare il 5° posto ottenuto lo scorso anno nel Il cammino si presenta “arduo” fin dal girone eliminatorio dove affronterà le giocatrici della Bocciofila San Vito lo Capo (TP), quelle della ASD Villa Arangea (RC) e della ASD Sala (CZ), dove si sa che emergerà un agonismo infinito ma in ambiente di rispetto sportivo reciproco.

Purtroppo per gli appassionati, in relazione al momento che stiamo vivendo, gli incontri saranno svolti “a porte chiuse” cioè senza pubblico, non resterà che tifare per le loro squadre attraverso il mondo della rete. Ecco “le Pantere” del Ponte Ammiraglio guidate dal Tecnico Paolo Cavarretta. Atleta Capitano: Lindia D'Anfrea. Atlete: D’alessandro Maria - Piccirilli Carmela - Zaccaria Maria - Pilo Domenica - Celestra Alessia - Sticchi Claudia - Baleno Ida.