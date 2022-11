Ecco i magnifici sette delle bocce palermitane

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Domenica 6 Novembre 2022, presso il bocciodromo di San Vito Lo Capo (Tp), si disputerà il “Master dei Campioni 2022 riservato ai migliori atleti siciliani delle varie categorie. Furaforte Marco Asd Ponte Ammiraglio La Mattina Angelo – Greco Antonino Asd Olimpia cercheranno di conquistare il titolo della Categoria “A” Seniores maschile. Fragiglio Roberto Guerrino Asd Ponte Ammiraglio unico atleta palermitano per il titolo di categoria “B” Seniores maschile. Zaccaria Mara – Pilo Mimma Asd Ponte Ammiraglio Sticchi Claudia Asd Circolo del Mediterraneo per il titolo di Categoria “B” Femminile. La manifestazione sarà trasmessa in diretta sulla pagina facebook FIB SICILIA dalle ore 09:00. Forza Palermo!