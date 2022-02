Bocce, gli atleti del circolo del Mediterraneo si impongono nel trofeo "Trapani Juniores"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si è svolta presso il centro tecnico federale Fib giovanile di Napola, in provincia di Trapani, il trofeo denominato "Trapani Juniores 2022", riservato agli atleti delle categorie Under 18 e Under 15. I nostri atleti hanno conquistato il gradino più alto del podio di entrambe le categorie: 1^ Under 18 Sticchi Jan - Asd Circolo del Mediterraneo 1^ Under 15 Sticchi Claudia - Asd Circolo del Mediterraneo.

A completare l'ottima giornata dei nostri atleti da segnalare il secondo posto nella categoria Under 15 di Federico Miloro - Asd Olimpia Bagheria. Durante la manifestazione il Presidente regionale ha voluto premiare Claudia Sticchi per il terzo posto ottenuto ai scorsi Campionati Italiani svoltasi in Roma, omaggiandole una confezione di bocce. Il lavoro svolto nei centri di avviamento allo sport delle bocce come appunto quello del Circolo del Mediterraneo Arenella, sta ripagando con costanti risultati nell'attività agonistica. La gara è stata diretta dall'Arbitro regionaleAndrea Fragiglio.