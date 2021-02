Tornano le gare di bocce a Palermo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si è svolta oggi Gara N.1 dei Campionati Provinciali di PALERMO presso gli impianti della Asd Ponte Ammiraglio e Asd Olimpia di Bagheria. Angelo Zarcone Asd Ponte Ammiraglio vince in Categoria “ B” acquisendo il diritto alle semifinali per decretare il Campione Provinciale anno 2021 Franco Colletta Asd Olimpia Vince in Categoria “C” ” acquisendo il diritto alle semifinali per decretare il Campione Provinciale anno 2021 Gara diretta dal Sig. Fragiglio Andrea Arbitro Regionale AIAB, arbitro di partita D’Andrea Linda. Un plauso ai responsabili d’impianto che hanno vigilato, attuato le linee guida della Federazione Italiana Bocce in materia Covid.

