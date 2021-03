Bocce: con la gara “quattro” decisi i semifinalisti per il titolo di campione provinciale 2021

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Oggi in categoria “B” vince Chiovaro Andrea ASD Olimpia Mazzola Piero- Asd Dopovaloro Ferroviario si impone in Categoria “C” Presso l’impianto della ASD Olimpia di Bagheria si disputeranno le fasi finali per decretare il Campione Provinciale anno 2021. Ecco gli atleti aventi Diritto: CATEGORIA “B” ZARCONE ANGELO – ASD PONTE AMMIRAGLIO; PITARRESI GIUSEPPE – ASD OLIMPIA; D’AMICO ANTONIO – ASD PONTE AMMIRAGLIO; CHIOVARO ANDREA – ASD OLIMPIA. CATEGORIA “C” COLLETTA FRANCESCO ASD OLIMPIA; VAINOLO DAVIDE –ASD PONTE AMMIRAGLIO; FRAGIGLIO GIOVANNI ASD PONTE AMMIRAGLIO; MAZZOLA PIETRO ASD DOPOLAVORO FERROVIARIO. Domenica 28 Aprile i nostri atleti saranno impegnati nel primo Trofeo Regionale organizzato dalla ASD San Vito Lo Capo, fiduciosi che rappresenteranno Palermo in modo egregio.

