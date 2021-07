Campionati regionali juniores di bocce: cinque palermitani volano a Roma

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Conclusi i campionati regionali juniores di bocce: il Circolo Del Mediterraneo, con Antonino Sandovalli, conquista il titolo nel tiro di precisione under 15. Dalla manifestazione, svolta nel bocciodromo Ponte Ammiraglio, staccano il "biglietto" per i prossimi campionati italiani del 3-5 settembre 2021 ben cinque atleti della società: coppia under 18: Paolo Bruno- Filippo Caserta; individuale femminile e tiro di precisione under 15 Claudia Sticchi; coppia under 15 Antonino Sandovalli - Jan Sticchi.

L'atleta Antonino Sandovalli gareggerà anche nella specialità tiro precisione under 15. Il responsabile regionale juniores della Fib Sicilia, Andrea Fragiglio, durante la premiazione ha elogiato tutti gli atleti partecipanti venuti da Siracusa, Trapani, Palermo ed è sicuro che la Sicilia sarà protagonista ai prossimi campionati italiani.